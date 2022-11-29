В ЛНР сообщили, что погода и нехватка сил затрудняют бригадам ВСУ эвакуацию раненых Фото: REUTERS

Погода и нехватка сил существенно затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых военных на Купянском и Красно-Лиманском направлении, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"... Нарушена логистика - плохие погодные условия не позволяют им (украинским эвакуационным бригадам - прим. ред.) выезжать в места, где большое скопление раненых", - пояснил Марочко, сославшись на информацию от разведки.

Также он добавил, что из-за этого в рядах противника увеличивается количество санитарных потерь. Марочко уточнил, что на этом направлении у украинских боевиков значительное количество раненых и убитых.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.