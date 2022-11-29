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НовостиПолитика29 ноября 2022 6:20

Французский политик Филиппо считает, что Европа поплатится триллионами евро за помощь Украине

При этом США разбогатеют на украинском конфликте, заявил глава французского движения “Патриоты”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Французский политик Филиппо считает, что Европа поплатится триллионами евро за помощь Украине

Французский политик Филиппо считает, что Европа поплатится триллионами евро за помощь Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты разбогатеют на конфликте на Украине, но для Европы поддержка украинского лидера Владимира Зеленского обернется "суицидом", написал в Twitter глава французского движения "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран Евросоюза в США!" - отметил французский политик.

Как считает Филиппо, Вашингтон пролоббировал американские интересы среди лидеров стран Европы и сделал их "активными соучастниками” ситуации на Украине. Он также призвал европейское сообщество проснуться.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.