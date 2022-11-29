Французский политик Филиппо считает, что Европа поплатится триллионами евро за помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты разбогатеют на конфликте на Украине, но для Европы поддержка украинского лидера Владимира Зеленского обернется "суицидом", написал в Twitter глава французского движения "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран Евросоюза в США!" - отметил французский политик.

Как считает Филиппо, Вашингтон пролоббировал американские интересы среди лидеров стран Европы и сделал их "активными соучастниками” ситуации на Украине. Он также призвал европейское сообщество проснуться.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.