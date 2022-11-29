Народная милиция ЛНР отразила попытку наступления ВСУ в направлении Сватово Фото: Александр КОЦ

Украинские военные предприняли неудачную попытку провести наступление на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР), об этом РИА Новости рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

"Вооруженные формирования Украины пытаются более активно наступать в направлении населенного пункта Сватово… несколько ротно-тактических групп противника пытались прорвать нашу линию обороны сразу с трех направлений. Все атаки удалось отразить", - уточнил собеседник агентства.

Кроме этого, он добавил, что украинские войска, понеся большие потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

Также сегодня Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что погода и нехватка сил существенно затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых военных на Купянском и Красно-Лиманском направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.