Терапевт дала советы, как справиться с воздействием «барической горы» Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 ноября синоптики прогнозируют «барическую гору». В такие периоды особенно страдают метеозависимые люди. Терапевт рекомендует чувствительным людям с особым вниманием отнестись к своему здоровью.

Возможно появление от сильной головной боли до нервных срывов. Врач-терапевт Елена Тюльпина делится секретами, как смягчить метеовоздействие в этот день.

«Барическая гора» — это резкое повышение атмосферного давления, которое провоцирует ухудшения самочувствия.

- Могут быть боли в суставах, обостриться старые травмы, станет тяжелым дыхание. Для того, чтобы минимизировать воздействие, нужно отказаться от физической нагрузки, эмоциональных нагрузок. Лучше прогуляться на свежем воздухе, это обеспечит организм кислородом. Не забывайте про воду и здоровый сон, - советует врач в беседе с Пятым каналом.

Обычно рекомендуется дожиться спать не позже 00:00, однако в тяжелые дни особенно актуально засыпать в 22:00–23:00. Это позволит организму подготовиться к новому дню.

В опасные дни метеозависимым людям нужно пить больше воды. Если при обычном давлении норма 20 мл на один килограмм веса, то во время погодных аномалий – 30-35 мл.

- Когда меняется атмосферное давление нужно повышать употребление воды. Что касается еды, конечно, не рекомендовано в эти дни употребление фастфуда, жирной и острой пищи, сладких газировок, - заключила Елена Тюльпина.

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