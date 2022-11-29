В парламенте Крыма считают, что Украина как государство и войска страны не переживут предстоящую зиму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина как государство и украинские войска не переживут предстоящую зиму, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

"Я абсолютно четко скажу, что будет в скором времени - украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму… коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика", - сказал РИА Новости Бобков.

Также, по мнению политика, ВСУ продолжат терпеть поражения.

"Уже сейчас украинская армия теряет контроль над некоторыми населенными пунктами на Донбассе, и эта тенденция будет только возрастать", - добавил вице-спикер.

Также сегодня в ЛНР сообщили, что погода и нехватка сил существенно затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых военных на Купянском и Красно-Лиманском направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.