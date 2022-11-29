Итальянский генерал Ианнуччи призвал НАТО сосредоточиться на Ираке из-за растущего влияния России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне растущего влияния России НАТО необходимо сосредоточиться на Ираке, заявил в интервью изданию Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи.

"Ирак - одно из самых сложных государств для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растет влияние России и Тегерана, а с другой - располагается довольно ограниченный военный контингент альянса", - сказал он.

Также генерал отметил, что действия блока сейчас преследуют целью недопущение прежних ошибок в регионе.

Ранее сообщалось, что очередной виток политического кризиса происходит на Среднем Востоке. Отмечалось, что Ирак, один из самых нефтеносных регионов планеты, почти 20 лет находится под американской оккупацией, превратившись из процветающей страны в черную дыру.

Также ранее стало известно, что Ирак находится на грани гражданской войны: в столицу были введены войска, чтобы помешать жителям свергнуть проамериканское правительство.