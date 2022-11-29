В Москве обнаружена мертвой “Мисс Казахстан-2000” Наталия Семаго

Наталия Семаго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве найдена мертвой “Мисс Казахстан-2000” Наталия Стешенко (Семаго), об этом сообщает Телеграм-канал “112”.

Как уточняет канал, накануне днем 37-летнюю актрису московского театра Луны нашел ребенок - актриса находилась без сознания. Мальчик позвал соседей на помощь, они вызвали скорую. Но спасти Наталию Семаго не удалось, она умерла до приезда медиков.

Пока точная причина смерти актрисы не установлена.

Наталия Семаго родилась в Казахстане, в 2000 году получила титул “Мисс Казахстан”. Выпускница ВГИКа, работала в театре Луны, также сыграла главную роль в комедии “Лига обманутых женщин".

Ранее пропавшую актрису уральского театра нашли мертвой в лесу. Елена Шахова в 2014-ом году написала сообщение двоюродной сестре в Москву и с тех пор не выходила на связь.

Также ранее была найдена мертвой британская актриса Тара Палмер-Томкинсон. Звезде фильма "Идеальный муж" и крестнице принца Чарльза было 45 лет.