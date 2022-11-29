Си Цзиньпин заявил, что Китай готов к более глубокому сотрудничеству с Россией

Китай и Россия содействуют развитию зеленой энергетики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудничество России и Китая в области энергетики показывают высокую прочность, китайские власти готовы углублять сотрудничество с Россией по этому направлению, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума. Текст телеграммы был распространен по Центральному телевидению Китая.

«Китай готов работать с Россией для налаживания более тесного энергетического партнерства, содействия развитию зеленой энергетики, совместного поддержания международной энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок, а также внесения нового вклада в долгосрочное здоровое и устойчивое развитие международного энергетического рынка», - говорится в телеграмме.

Си Цзиньпин подчеркнул, что перед лицом внешних рисков и вызовов Китай и Россия укрепили взаимодействие и сотрудничество, продвигали крупные проекты сотрудничества, при этом демонстрировалась «высокая прочность» китайско-российского сотрудничества в области энергетики.

Председатель КНР отметил, что сегодня энергетическое сотрудничество является важным краеугольным камнем в деловом сотрудничестве России и Китая.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что курс на развитие стратегического партнерства с Китаем вот уже на протяжении почти трех десятилетий является константой внешней политики России. Кроме того, в регионе был запущен новый автомобильный мост через реку Амур, введен в эксплуатацию первый этап таможенно-логистического терминала, строится первая в мире трансграничная канатная дорога через реку Амур.