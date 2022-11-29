Бывший командующий ВС НАТО Кларк считает, что запрос перемирия от Украины станет победой России в спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в эфире телеканала CNN выразил мнение, что Россия может одержать промежуточную победу в военной спецоперации в том случае, если Украина сделает запрос на прекращение огня или перемирие.

По его словам, российский президент Владимир Путин хочет заставить Украину пойти на такой шаг.

“Я боюсь, что окрестности Артемовска станут огненной ловушкой для украинской армии. Если российские войска смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на эту территорию, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня - Путин одержит победу”, - отметил Кларк.

Также генерал добавил, что российские военные смогут поддерживать активный темп обстрелов по энергоинфраструктуре и военным объектам Украины еще в теечние нескольких недель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.