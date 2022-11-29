Песков заявил, что Украина должна быть готова обсуждать уже озвученные Россией требования

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У киевского режима должна быть политическая воля и готовность обсуждать уже озвученные Россией требования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие условия должна выполнить Украина для начала переговоров с РФ.

"... Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны", - отметил Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, какие условия России должна выполнить Украина для того, чтобы начались переговоры, или это просто должна быть политическая воля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.