МВД России предупредило о проблемах с печатью паспортов из-за нехватки матричных принтеров Фото: Евгения ГУСЕВА

В России могут начаться проблемы с печатью новых паспортов в связи с дефицитом матричных принтеров, заявил начальник департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД РФ Юрий Войнов.

«Матричные принтеры в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», – сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

По словам Войнова, МВД готово приобретать принтеры у российских компаний, способных разработать их в соответствии с требованиями качества.

До введения санкций и приостановки поставки матричных принтеров ведомство закупало оборудование японских компаний Epson и OKI и итальянской Olivetti, сообщил «Ведомостям» руководитель направления развития управляемых услуг Softline Леонид Марков. По информации газеты, проблемы с печатью паспортов могут начаться в МВД уже через год.