Столтенберг заявил, что двери НАТО открыты для Украины

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что двери организации остаются открытыми для Украины, в настоящее время приоритетом альянса является сохранение единства и продолжение оказания поддержки киевскому режиму.

"Я ожидаю, что главы МИД на встрече в Бухаресте сегодня и завтра подтвердят, что двери НАТО остаются открытыми… Северная Македония и Черногория смогли стать членами НАТО, теперь настала очередь Финляндии и Швеции", - заявил Столтенберг в Бухаресте.

По словам генсека НАТО, в отношении Украины приоритетом остается предоставление помощи в противостоянии с Россией.

Ранее стало известно, почему Украину не берут в НАТО. Доктор политических наук Гусев назвал пять причин, почему Украина не нужна альянсу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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