На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что с 10 октября 2022 года на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

"В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло - и гидроэлектростанции в Украине.", - цитирует Кудрицкого украинское издание "Новое время. Бизнес".

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября текущего года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.