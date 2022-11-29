На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа Фото: REUTERS

На Гавайских островах в национальном парке Hawaiian Volcanoes началось извержение действующего вулкана Мауна-Лоа, высота которого составляет более 4 тысяч метров. Об этом в понедельник сообщила Геологическая служба США (USGS).

Специалисты уточнили, что извержение началось в 23.30 воскресенья по местному времени (12:30 понедельника мск).

- Пока лава находится в границах кратера....Потоки лавы сосредоточены в районе вершины и не угрожают населенным пунктам, расположенным ниже по склону, - говорится в сообщении USGS.

Извержение происходит в национальном парке Фото: REUTERS

Однако допускается, что могут произойти значительные выбросы пепла в атмосферу. При этом, сам процесс извержение Мауна-Лоа может проходить довольно "динамично", и движение потоков лавы способно "быстро меняться", предупреждают эксперты.

Последний раз вулкан извергался в 1984 году. По данным местного портала Hawaii News Now, на протяжении длительного времени он не проявлял активности, но несколько недель назад специалисты фиксировали изменения в процессах в кратере.