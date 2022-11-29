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НовостиОбщество29 ноября 2022 13:23

Минюст России признал нежелательной деятельность французской Open Press*

В список нежелательных включены такеж одна американская и две украинских организации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минюст России признал нежелательной деятельность французской Open Press*

Минюст России признал нежелательной деятельность французской Open Press*

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, в список включены НПО Open Press* (Франция), американский Международный научный центр имени Вудро Вильсона* (Woodrow Wilson International Center for Scholars), «Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна»* (Украина) и «Религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение»* (Украина).

В Минюсте объяснили, что организации внесены в перечень в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Как писал сайт KP.RU, в середине ноября Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность «Всеукраинского духовного центра «Возрождение»* и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна*.

*Организации, деятельность которых признана нежелательной в России