В Санкт-Петербурге пройдет Всероссийский конгресс по охране труда

Работа Конгресса направлена на разработку единых механизмов регулирования в сфере охраны труда, обсуждения лучших практик в сфере охраны труда

30 ноября – 2 декабря в Санкт-Петербурге состоится Всероссийский конгресс по охране труда. Организаторами выступают Министерство труда и социальной защиты РФ и Правительство Ленинградской области.

В конгресс примут участие представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости, органов исполнительной власти регионов России. ответственных за осуществление государственной политики в области охраны труда.

Работа Конгресса направлена на разработку единых механизмов регулирования в сфере охраны труда, обсуждения лучших практик в сфере охраны труда.

Добавим, что промышленность Ленинградской области составляют более 600 крупных и средних предприятий, часть из которых входит в число ведущих организаций России. Хозяйственную деятельность в сфере промышленного производства также осуществляют свыше 2 000 малых предприятий. Сельское хозяйство области имеет ярко выраженную пригородную специализацию, ведущие отрасли — молочно-мясное животноводство, картофелеводство. и овощеводство. Участникам Конгресса предоставлена возможность посетить ведущие предприятия региона.