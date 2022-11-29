Силуанов заявил о сокращении ненефтегазовых доходов России почти на 4% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ненефтегазовые доходы российского бюджета упали почти на 4% по итогам девяти месяцев этого года, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Ненефтегазовые доходы несколько сократились, что в первую очередь связано с изменением импортных поставок и изменениями в налоговой базе. Сокращение ненефтегазовых доходов составило около 4%», – сказал глава Минфина РФ на заседании правительства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минфин России сообщил о том, что доходы по нефтегазовой статье в федеральном бюджете фактически оказались меньше спрогнозированных на 7,5 миллиарда рублей. На октябрь 2022 ведомство прогнозировало доходы в размере 305,6 миллиарда рублей.

В связи с нехваткой в бюджете средств от дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, она откладывается. Покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.