Фото: прокуратура Москвы

Суд в Москве арестовал женщину, сбившую мать с двумя детьми, до 27 января 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Сама женщина и ее адвокаты просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест или рассмотреть в качестве альтернативы возможность залог.

Женщина была задержана по статье 91 УПК РФ, в отношении нее вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Отмечается, что результаты медицинского освидетельствования показали наркотическое опьянение у подозреваемой. Ранее факт употребления запрещенных веществ она отрицала.

Напомним, вечером в воскресенье "Киа" выехала на трамвайные рельсы, затем резко отклонилась вправо и выехала на тротуар, врезавшись в маму с двумя детьми. Женщина погибла на месте. Ее 4-летний сын - спустя час в реанимации. Годовалая дочь, которая была в коляске, чудом уцелела. Ее госпитализировали с сотрясением головного мозга.