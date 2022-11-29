Дочь основателя бренда "Б.Ю. Александров" запустит новое производство сырков в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь умершего в ноябре 2020 года основателя бренда "Б.Ю. Александров" Екатерина Александрова сообщила, что планирует открытие нового молочного завода. Старт производства намечен на первую половину 2023 года.

По словам женщины, предприятие будет производить разную продукцию, в том числе глазированные сырки, под брендом "Б.Ю. Александров". Об этом Екатерина рассказала Forbes.

Отмечается, что Александрова не стала раскрыла, где именно будет расположен завод и сколько она намерена вложить в него средств. Однако, по ее словам, для запуска будет куплен существующий молочный завод.

Летом сообщалось, что глазированные сырки "Б.Ю. Александров" с 26 июня сменят название. Они будут выпускаться под брендом "А, Ростагрокомплекс". Такое решение принято после того, как дочь создателя бренда после его смерти подала иск к производителю сырков и потребовала возместить понесенные ей убытки и изъять из оборота все товары и упаковки, на которых изображен товарный знак "Б.Ю. Александров".