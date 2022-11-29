Умерла Галина Савельева, Герой труда РФ и родоначальник российской перинатологии

Галине Савельевой было 95 лет. ФОТО: Михаил Метцель/ТАСС

Герой труда РФ, академик РАН, вице-президент Российской ассоциации акушеров-гинекологов Галина Савельева скончалась на 95-м году жизни. Информацию о смерти Савельевой распространила в соцсетях академик РАН Лейла Адамян.

Причины смерти героя труда РФ не сообщаются.

Соболезнования в связи с кончиной Савельевой уже публично выразил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам столичного градоначальника, Савельева лично воспитала выдающуюся плеяду российских акушеров-гинекологов.

Савельева - создатель и первый заведующий кафедры акушерства и гинекологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова (2000—2017). Савельева также широко известна как одна из создателей новой клинической дисциплины — перинатологии. Являеется доктором медицинских наук (1968), профессором, академиком АМН СССР (1988), РАМН и РАН (2013). Долгие годы Савельева была вице-президентом Российской ассоциации акушеров-гинекологов (с 1991).