Власти Крыма считают чушью заявления киевских властей о выдворении россиян с полуострова

Олег Крючков жестко ответил представителям киевского националистического режима Фото: из соцсетей

Советник главы Крыма Сергей Аксенова Олег Крючков назвал чушью угрозы Украины «выдворить россиян» с полуострова. По словам крымского чиновника, киевский националистический режим точно не сможет получить контроль над полуостровом, поэтому всерьез к подобным высказыванием относиться не следует.

"Уверен, что когда влажные мечты о "перемоге" подобных фейковых киевских политических проходимцев закончатся, то к ним придет отрезвление, а заодно и крымский трибунал", - цитирует Крючкова информационное агентство РИА Новости.

Крючков выступил с подобным заявлением в ответ на резонансное высказывание постпреда украинского президента Тамилы Ташаевой. Она заявляла о том, что в случае, если Киев вернет себе контроль над Крымом, с полуострова будет необходимо "изгнать" всех россиян. В ответ на критику, высказанную в ее адрес в социальных сетях, Ташаева сообщила, что имеет полное право на подобные заявления и не считает их излишне радикальными и человеконенавистническими.

Ранее об агрессивных планах Киева по военному захвату Крыма говорил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.