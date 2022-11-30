С какого возраста детям можно есть мед, объяснила врач Фото: Александр ХИТРОВ

Педиатр, гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Евгения Сухачевская рассказала россиянам о меде и том, с какого возраста этот продукт можно давать детям.

Эксперт напоминает, что мед считается полезным продуктом, однако вводить его в детский рацион следует с большой осторожностью. Об этом пишет Газета.Ru.

Все дело в том, что мед - сильный аллерген, поэтому при первом знакомстве ребенка с продуктом стоит учитывать наличие аллергических реакций.

- Мед может быть опасен для детей раннего возраста (особенно до 1 года) в связи с опасностью заражения ботулизмом. Также до 3 лет не рекомендовано употребление продуктов, богатых фруктозой, из-за вероятности появления предрасположенности к диабету. Оптимальный возраст ребенка для введения меда в рацион - три года, - рассказала доктор.

Накануне телеканал "360" сообщал, что несмотря на очевидную пользу меда и содержания в нем полезных элементов, это лакомство является высококалорийным и не подходит для частого употребления. Зачастую оно может привести к набору веса и даже к ожирению. Для того, чтобы не поправляться, медик советует есть одну или две ложки лакомства в день.

А недавно RT писал про мифы о меде. Как объяснила диетолог Нурия Дианова, мёд обладает небольшим количеством микроэлементов и витаминов и его не стоит применять вместо лекарств.