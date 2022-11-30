Эксперт Ускова посоветовала россиянам заблокировать карту, если она застряла в банкомате Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Гендиректор финтех платформы "Фаст Ривер" Анастасия Ускова рассказала россиянам, когда стоит заблокировать свою банковскую карту, чтобы избежать неприятностей.

Прежде всего карта требует блокировки при банальной потере, а также в случае введения данных карты на сомнительном сайте. Кроме того, блокировка может помочь, если человек сообщил данные CVV, номер карты и ваше ФИО третьим лицам. Об этом сообщает "Российская газета".

Кроме того, иногда случается такое, что банкомат проглотил карту. Сначала нужно попытаться ее оттуда вытащить и подержать несколько секунд кнопку "Отмена". Однако, если карту самостоятельно не вернуть, то карту лучше заблокировать и перевыпустить.

Ранее Life.ru писал, что банковские карты, которыми не пользуется владелец, как дебетовые, так и кредитные, могут принести убытки и неприятности. Именно поэтому их важно вовремя закрывать. Такое предупреждение сделал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он отметил, что держатель кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание.