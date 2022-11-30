Специалист Кулаков напомнил россиянам об уплате имущественных налогов до 1 декабря Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков рассказал россиянам о том, какие существуют правила уплаты имущественных налогов.

До 1 декабря в России гражданам нужно оплатить имущественные налоги. Сумма налога на недвижимость исчисляется как процент от кадастровой стоимости объектов недвижимости - комнат, квартир, домов, дач, гаражей, пояснил эксперт. Об этом пишет RT.

Эксперт также добавил, что для расчёта налога сейчас применяются следующие ставки: 0,1% от жилой недвижимости или гаража, 0,5% от стоимости всего остального и 2%, если объект дороже 300 млн рублей.

- Кроме того, надо помнить, что льготы по налогу на имущество имеют многодетные семьи, военнослужащие, инвалиды, предпенсионеры и пенсионеры и ещё ряд категорий граждан, - уточнил он.

В случае несвоевременной уплаты или неуплаты налога на имущество, владельцу недвижимости может грозить начислением пеней и взыскание суммы неуплаченного налога через суд.

Тем временем, "Известия" напоминают про имущественный налоговый вычет. Это сумма, которую можно вычесть из налогооблагаемых доходов. Тогда НДФЛ придется заплатить не со всего заработка, а только с разницы между доходом и вычетом. А если налог уже уплачен, то можно его вернуть из бюджета. Так государство частично компенсирует расходы граждан на приобретение жилья.