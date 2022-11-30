В Сочи к 2026 году планируют открыть новый терминал аэропорта

Стала известна дата открытия нового терминала сочинского аэропорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый терминал в аэропорту в Сочи может заработать уже к 2026 году. Информацию об этом в разговоре с местными журналистами официально распространил директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов.

"В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры,", - отметил Никонов, подчеркнув, что, по предварительным планам, новый терминал сочинского аэропорта заработает уже через три года после начала его строительства.

По информации "КП-Кубань", в настоящее время специалисты разрабатывают детальный и подробный мастер-план по проектированию новой инфраструктуры сочинской воздушной гавани. Ожидается, что в скором времени данный документ будет официально утвержден, после чего появится законная возможность дать официальный старт строительству нового терминала аэропорта города Сочи.