США хотят помочь Украине восстановить все электростанции после ударов ВС РФ

США пообещали оказать Украине масштабную помощь Фото: из соцсетей

Власти Соединенных Штатов Америки готовы помочь Украине полностью восстановить критическую энергетическую инфраструктуру страны. которая была разрушена из-за нанесенных по различным объектам массированных ударов Вооруженных сил России.

В американском Белом доме уже поспешили дать важное обещание киевским властям по этому поводу. Так, предполагается, что власти США предоставят "первую помощь Киеву в восстановлении энергетической инфраструктуры" в течение ближайшей недели. Об этом в ходе брифинга сообщили представители действующей американской администрации.

При этом, о какой именно помощи в данном случае идет речь, пока официально не сообщается.

"Мы полагаем, что можем начать предоставлять некоторые материалы, первую партию, в течение недели", - рассказал американским журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.