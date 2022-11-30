Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 ноября 2022 1:02

США хотят помочь Украине восстановить все электростанции после ударов ВС РФ

В американском Белом доме сообщили, что помощь Киеву будет оказана в течение одной неедли
Александр КИСЛОВ
США пообещали оказать Украине масштабную помощь

США пообещали оказать Украине масштабную помощь

Фото: из соцсетей

Власти Соединенных Штатов Америки готовы помочь Украине полностью восстановить критическую энергетическую инфраструктуру страны. которая была разрушена из-за нанесенных по различным объектам массированных ударов Вооруженных сил России.

В американском Белом доме уже поспешили дать важное обещание киевским властям по этому поводу. Так, предполагается, что власти США предоставят "первую помощь Киеву в восстановлении энергетической инфраструктуры" в течение ближайшей недели. Об этом в ходе брифинга сообщили представители действующей американской администрации.

При этом, о какой именно помощи в данном случае идет речь, пока официально не сообщается.

"Мы полагаем, что можем начать предоставлять некоторые материалы, первую партию, в течение недели", - рассказал американским журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.