Бывший американский военный сделал важное заявление об СВО на Украине Фото: из соцсетей

Украина совершенно точно не сможет победить в конфликте с РФ, а следующий этап российской спецоперации грозит фактическим уничтожением украинского государства. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона, бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор в колонке для журнала The American Conservative.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена отказывается говорить американцам правду, которая якобы заключается в том, что Киеву не победить в этом конфликте. Более того, перед началом СВО Вашингтон преувеличивал мощь Америки и Украины и преуменьшал преимущества России, заявил американский полковник в отставке.

Ранее высшее руководство НАТО публично заявило о том, что не собирается принимать Украину в число государств-членов Североатлантического альянса, так как на территории этой страны в настоящее время продолжается активная фаза вооруженного конфликта. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, украинские власти могут рассчитывать на принятие страны в НАТО, но лишь по завершении российской военной спецоперации.

Кроме того, важным моментом является и порядок вступления Украины в число стран-членов НАТО. Киевские власти во главе с украинским президентом Владимиром Зеленским настаивают на том, что вступление Украины в НАТО должно проходить в "особом ускоренном порядке", однако Столтенберг дал понять, что такой вариант нереалистичен и реализован точно не будет.