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НовостиПолитика30 ноября 2022 2:04

Бывший полковник армии США Макгрегор: по итогам СВО Украина может быть уничтожена

Американский военачальник дал собственный прогноз развития событий на Украине
Александр КИСЛОВ
Бывший американский военный сделал важное заявление об СВО на Украине

Бывший американский военный сделал важное заявление об СВО на Украине

Фото: из соцсетей

Украина совершенно точно не сможет победить в конфликте с РФ, а следующий этап российской спецоперации грозит фактическим уничтожением украинского государства. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона, бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор в колонке для журнала The American Conservative.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена отказывается говорить американцам правду, которая якобы заключается в том, что Киеву не победить в этом конфликте. Более того, перед началом СВО Вашингтон преувеличивал мощь Америки и Украины и преуменьшал преимущества России, заявил американский полковник в отставке.

Ранее высшее руководство НАТО публично заявило о том, что не собирается принимать Украину в число государств-членов Североатлантического альянса, так как на территории этой страны в настоящее время продолжается активная фаза вооруженного конфликта. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, украинские власти могут рассчитывать на принятие страны в НАТО, но лишь по завершении российской военной спецоперации.

Кроме того, важным моментом является и порядок вступления Украины в число стран-членов НАТО. Киевские власти во главе с украинским президентом Владимиром Зеленским настаивают на том, что вступление Украины в НАТО должно проходить в "особом ускоренном порядке", однако Столтенберг дал понять, что такой вариант нереалистичен и реализован точно не будет.