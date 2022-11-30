В Белом доме сообщили, что накачивают Украину оружием ради переговоров с Россией

Джон Кирби сделал важнейшее заявление об истинной роли Соединенных Штатов в СВО РФ на Украине Фото: REUTERS

США активно поставляют оружие для Украины, чтобы та "смогла начать переговоры с Россией с позиции силы". Об этом в разговоре с журналистами американского телеканала NBC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, никакой иной цели у масштабных западных военных поставок Украине нет.

При этом Кирби не стал уточнять, в чем будет, по его мнению, выражаться "позиция силы", с которой руководители киевского режима смогут выйти на прямые политико-дипломатические переговоры с российской стороной. Конкретные параметры возможных тем обсуждения на российско-украинских переговорах, как отдельно подчеркнул Кирби, будет определять исключительно команда Владимира Зеленского.

"Мы не собираемся подталкивать и заставлять [Киев] садиться за стол переговоров. <…> При этом, когда он [президент Украины Владимир Зеленский] будет способен и готов сесть за стол переговоров, он сможет вести их с позиции силы. Именно на этом мы и намерены сосредоточиться", - кратко отметил Джон Кирби, не вдаваясь в подробности связи американских поставок вооружений боевикам ВСУ и мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса.