Российская армия применяет в ходе СВО новейшие пикирующие беспилотники

Новейшие пикирующие беспилотники активно применяются Вооруженными силами РФ в ходе СВО Фото: Shutterstock

Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники. Информацию об этом распространило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник, знакомый с деталями проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Источник РИА Новости пояснил, что такая характеристика позволяет барражирующим дронам практически отвесно атаковать бронетехнику, в первую очередь танки, выцеливая слабозащищенные крыши башни или моторного отсека. При этом режим пикирования предусмотрен программным обеспечением и не требует особой квалификации оператора.

Собеседник агентства также отдельно подчеркнул, что говорит о пикирующих беспилотниках, производимых компанией ZALA Aero.

Ранее российский президент Владимир Путин публично призвал весь военно-промышленный комплекс страны оперативно и четко в срок поставлять вооружение в действующую армию РФ. По его словам, эта задача, а также разработка и создание новых перспективных видов вооружений, является одной из важнейших во время проведения Россией военной спецоперации на территории Украины.

Также Путин лично поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для российской армии. Он подчеркнул, что сроки выполнения государственного оборонного заказа должны неукоснительно соблюдаться.