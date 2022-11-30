American Thinker: Зеленский потребовал от “американского папика” дополнительные 50 млрд долларов

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер возмутилась требованием украинского лидера Владимира Зеленского о выделении новой помощи со стороны США.

"Кажется, что ему довольно легко вытрясти побольше денег из Дядюшки Сэма, а Джо Байден и рад… Так что теперь Зеленский набрался смелости и потребовал от американского папика дополнительные 55 миллиардов долларов вдогонку к тем 90, уже предоставленных конгрессом для Украины", - отметил журналист.

Шоуолтер также отметила, что личное состояние Зеленского превышает 20 миллионов долларов, а выделенные США деньги он тратит на бюрократов, которые зарабатывают в разы больше простых украинских граждан.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от стран-гарантов срочно предоставить ему их войска. На фоне этого глава МИД Украины Кулеба призвал КНР стать одной из таких стран-гарантов безопасности Незалежной.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.