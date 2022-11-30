WSJ: Макрон и другие европейские лидеры обвинили США в энергокризисе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа обвиняет Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, написали обозреватели издания Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча.

"Трансатлантические связи начали ослабевать, так как глава Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, обусловленные ситуацией на Украине", - написали журналисты.

Также в статье отмечается, что действия американских властей не способствуют разрешению энергокризиса.

"Европейские чиновники начинают выражать разочарование из-за увеличивающейся зависимости от США в вопросах безопасности и экономической стабильности", - подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Европе может не закончиться и до конца следующего года в связи с тем, что данный регион борется с устойчивым спросом, а также сокращением предложения. Такое мнение озвучила аналитик Energy Aspects Амриту Сен.