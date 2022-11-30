В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возгорание на площади 1,8 тысяч квадратных метров произошло на резервуарах с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области. Данных о пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз сегодня, 30 ноября.

"В Суражском районе горят резервуары с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1 800 кв. м… Данные о пострадавших нет", - уточнил он.

К тушению огня привлечены свыше 80 человек и 30 единиц техники, в частности, пожарный поезд. Также к месту ЧП направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее на заводе имени Менделеева под Ярославлем загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Возникло возгорание двух 600 м3 резервуаров с нефтепродуктами. идет проливка и охлаждение резервуаров. Угрозы распространения пожара, как и пострадавших, зафиксировано не было.

Также ранее в здании депо ЧЭМК загорелась восьмитонная цистерна с нефтепродуктами.