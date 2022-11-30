Росмолодежь собрала на фестиваль “ТВОЕ ДЕЛО. Время возможностей” свыше 2,5 тысячи молодых предпринимателей со всей России

В Москве состоялся Фестиваль молодежного предпринимательства “ТВОЕ ДЕЛО. Время возможностей”, собравший на своей площадке более 2,5 тысяч молодых стартаперов и бизнесменов со всей России.

На мероприятии были награждены победители и призеры конкурсов “ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России” и “Битва наставников”, а также бизнесмены, оказывающие всестороннюю поддержку мобилизованным россиянам и их семьям, военным, участвующим в спецоперации.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился замглавы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.

“Новые вызовы, с которыми в настоящее время столкнулась Россия, дали импульс развитию социально ответственного бизнеса”, – отметил Аширов.

Одним из важнейших событий дня стала сессия по социальному предпринимательству, где участники обсудили совместную работу бизнеса и власти в направлении социальных задач.

Ранее сообщалось, что Росмолодежь совместно с региональными органами власти организуют по всей стране крупные фестивали ко Дню молодежи.