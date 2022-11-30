Олеся Носова объяснила, почему Сергей Мардан больше не работает на Радио "Комсомольская правда"

Сергей Мардан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный редактор “Комсомольской правды” Олеся Носова прокомментировала уход с Радио “КП” ведущего программы "Утренний Мардан" Сергея Мардана. При этом она назвала журналиста “ярким и талантливым” человеком.

“Ничего неожиданного не произошло. Сергей Мардан, будучи человеком ярким и талантливым, давно получал очень лестные предложения от других СМИ. И вот сейчас он уходит делать программу в другом месте. Мы будем следить за его творчеством и, конечно, желаем успехов тем журналистам, которые с завтрашнего дня заступают на утренний эфир радио “Комсомольская правда”. Это известные радиоведущие Игорь Виттель и Иван Панкин”, - рассказала Олеся Носова.

Накануне сайт KP.RU сообщал, что радио “КП” прощается с ведущим Сергеем Марданом. Он проработал в эфире более трех лет. Последние два года Сергей выходил в эфир со своим утренним шоу. Но с 1 декабря 2022 года пути радио “Комсомольская правда” и ведущего расходятся. Утренний сегмент в эфире займет новый проект “Что будет”.

Радио «Комсомольская правда» — общественно-политическая радиостанция с FM-вещанием более чем в 400 населенных пунктах России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Занимает 3 место в рейтинге «Медиалогии» среди самых цитируемых станций РФ. Аудитория радио «КП»: 2 миллиона слушателей в сутки.