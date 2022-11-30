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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:41

Олеся Носова объяснила, почему Сергей Мардан больше не работает на Радио "Комсомольская правда"

Главный редактор “Комсомольской правды” прокомментировала закрытие передачи Сергея Мардана
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Мардан

Сергей Мардан

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный редактор “Комсомольской правды” Олеся Носова прокомментировала уход с Радио “КП” ведущего программы "Утренний Мардан" Сергея Мардана. При этом она назвала журналиста “ярким и талантливым” человеком.

“Ничего неожиданного не произошло. Сергей Мардан, будучи человеком ярким и талантливым, давно получал очень лестные предложения от других СМИ. И вот сейчас он уходит делать программу в другом месте. Мы будем следить за его творчеством и, конечно, желаем успехов тем журналистам, которые с завтрашнего дня заступают на утренний эфир радио “Комсомольская правда”. Это известные радиоведущие Игорь Виттель и Иван Панкин”, - рассказала Олеся Носова.

Накануне сайт KP.RU сообщал, что радио “КП” прощается с ведущим Сергеем Марданом. Он проработал в эфире более трех лет. Последние два года Сергей выходил в эфир со своим утренним шоу. Но с 1 декабря 2022 года пути радио “Комсомольская правда” и ведущего расходятся. Утренний сегмент в эфире займет новый проект “Что будет”.

Радио «Комсомольская правда» — общественно-политическая радиостанция с FM-вещанием более чем в 400 населенных пунктах России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Занимает 3 место в рейтинге «Медиалогии» среди самых цитируемых станций РФ. Аудитория радио «КП»: 2 миллиона слушателей в сутки.