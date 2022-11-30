Кадыров сообщил о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы у Кременной в ЛНР

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об "успешной денацификации" диверсионно-разведывательной группы ВСУ возле Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР)

"Очередная украинская диверсионно-разведывательная группа успешно денацифицирована в направлении Кременной… Благодаря оперативным и слаженным действиям им ( бойцам “Ахмата” - прим. ред.) удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию", - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

Также он добавил, что "украинскому командованию предстоит пополнить и без того длинный перечень погибших украинцев в бессмысленной борьбе за западные ценности".

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев из Грозного на Украину. Глава Чечни выразил уверенность, что они достойно справятся с задачами командования.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.