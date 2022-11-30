Умер Цзян Цзэминь, экс-председатель КНР Фото: REUTERS

Экс-председатель КНР и бывший генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая 30 ноября 2022 года.

Согласно данным телеканала, Цзян Цзэминь болел лейкемией и недостаточностью внутренних органов, что повлекло за собой трагические последствия.

"Болевший лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов, умер 30 ноября 2022 года в 12:13 по местному времени в Шанхае", - говорится в сообщении.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной китайской провинции Цзянсу. С июня 1989 года по ноябрь 2002 года занимал должность генерального секретаря ЦК КПК. В 1993-2003 годы взошел на пост председателя КНР.

Сайт KP.RU писал о роли политика в волнах "геноцида" Китае по религиозным, этническим и иным признакам. В 1999 году, когда число занимающихся "незаконной" практикой, а таких более 70 миллионов, превысило численность правящей в КНР компартии (КПК), из опасения потери идеологического контроля над людьми бывший глава КПК Цзян Цзэминь начал широкомасштабное преследование Фалуньгун.

Практикующих Фалуньгун заключают в тюрьмы, где их избивают, пытают, поражают током электрических дубинок, подвергают сексуальному насилию, заставляют работать в ужасных условиях.