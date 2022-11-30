Еврокомиссия предложила создать фонд для Украины из замороженных российских активов Фото: REUTERS

В Еврокомиссии предложили создать фонд из замороженных €300 млрд активов Центробанка России и €19 млрд частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением Евросоюза, а прибыль пустить на компенсационные выплаты Украине. Об этом сообщила сегодня, 30 ноября, в видеообращении глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы заблокировали €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских бизнесменов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать… структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены… эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины", - заявила фон дер Ляйен. Также она отметила, что для легализации этих операций Евросоюз планирует создать международный суд против РФ и заручиться с этой целью поддержкой ООН.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии не поддерживают идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов, об этом заявил пресс-секретарь швейцарского Министерства экономики Фабиан Майенфиш.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.