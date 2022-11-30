Глава Амурской области Василий Орлов: «Более 90% мобилизованных получили региональную выплату в 150 тысяч рублей»

Почти все мобилизованные амурчане получили региональную выплату в 150 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 90% мобилизованных жителей Амурской области уже получили региональную выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор Василий Орлов. Кроме того, власти Приамурья перечислили семьям военнослужащих единовременную компенсацию за услуги ЖКХ в размере 18 тысяч рублей. В регионе открыты штабы по оказанию помощи семьям мобилизованных, работают центры психологической поддержки.

«Более 90% мобилизованных получили региональную выплату в 150 тысяч рублей. С теми, кому еще не перечислили средства, отрабатываем в индивидуальном порядке, - рассказал Василий Орлов. - Социальные паспорта составлены на 88% семей. Работа по оказанию помощи семьям военнослужащих у нас в приоритете».

На сегодняшний день единовременную выплату в 18 тысяч рублей получили все родственники военнослужащих, кроме тех, кто не предоставил в заявлении реквизиты своих счетов. Сейчас с ними связываются специалисты соцзащиты и уточняют необходимую информацию. Социальная помощь оказывается 13 родственникам участников СВО. Еще 88 членам семей военнослужащих может понадобиться поддержка соцзащиты, и областные власти готовы оказать ее в любой момент.

Близкие мобилизованных обращаются в муниципальные штабы помощи с различными бытовыми вопросами, например, просят оказать содействие в доставке угля или колке дров. Волонтеры помогают расчистить от снега дворы и улицы перед домами участников СВО. По инициативе губернатора за каждой семьей военнослужащего закрепили куратора.