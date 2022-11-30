Путин считает, что русскую культуру за рубежом отменяют “неумные люди”

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российскую культуру неумные люди за рубежом отменяют, а сама Россия, напротив, лучшие произведения других стран продвигает, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед… Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, - не очень", - сказал Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов, комментируя деятельность Забайкальского краевого драматического театра, который наряду с российскими спектаклями ставит и зарубежные.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "запретить Россию", как это сейчас пытается сделать Запад, невозможно. Об этом он заявил, выступая с отчетом правительства Российской Федерации в Государственной думе в четверг 7 апреля. Михаил Мишустин напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что на Западе процветает так называемая “культура отмены” в отношении всего, что касается Российской Федерации.

Также ранее известный артист Сергей Лазарев высказался по поводу отмены русской культуры на Западе. Российский певец возмутился странному тренду международной повестки.