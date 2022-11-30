Читатели Interia возмутились речью Елены Зеленской о ВС России
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Читатели польского издания Interia возмутились высказыванием первой леди Украины Елены Зеленской о ВС России в ходе спецоперации. Речь шла о выступлении Зеленской в парламенте Великобритании.
"Пребывающая в Лондоне с визитом первая леди Украины Елена Зеленская… призвала британских депутатов к "объединению мировой общественности" и помощи в завершении конфликта Украины и России", - цитирует супругу украинского лидера обозреватель издания Матеуш Стелмашчик.
Первая леди Украины также резко высказалась об ударах по украинской энергоинфраструктуре.
При этом читатели негативно оценили заявления Зеленской.
“Украина - это территория, на которой проходила борьба мафии за грязную прибыль", - отметил Wien.
"Поляки ждут от Украины извинений за Волынь", - написал Konik.
"Елену не волнует мир, она хочет войны, только своих детей держит в безопасном месте!" - подчеркнул Matka.
Ранее Елена Зеленская рассказала, что их с Владимиром 9-летний сын – "настоящий военный эксперт, который может без остановки говорить о том, какого именно оружия не хватает Украине для полной и безоговорочной победы".