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НовостиПолитика30 ноября 2022 11:11

Путин заявил, что инфляция в России сократится в 2023 году

Также президент РФ сказал, что следует добиться роста зарплат
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфляция в России в 2023-м году будет снижаться, следует добиться роста зарплат во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она (инфляция - прим. ред.), как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства сегодня, 30 ноября.

Также глава государства добавил, что "необходимо добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях".

Ранее Владимир Путин рассказал, насколько снизилась инфляция в России. Глава государства перечислил, как экономика справляется с санкциями, отметив, что у РФ есть свои победы и свои поражения. кроме этого, он сравнил положение России с Европой, подчеркнув, что у них тоже не все гладко.

Также ранее президент России провел традиционное совещание по экономическим вопросам. Он признал, что в некоторых отраслях начался спад, а потом напомнил о мерах поддержки россиян.