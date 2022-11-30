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НовостиПолитика30 ноября 2022 11:37

Пользователи Twitter заподозрили главу МИД Германии Бербок в потере рассудка из-за слов о Путине

Ранее Анналена Бербок упрекнула российского президента в использовании холода в качестве оружия против Украины
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Анналена Бербок

Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Пользователи Twitter негативно оценили публикацию главы МИД Германии Анналены Бербок, где она заявила, что президент России Владимир Путин якобы использует холод в качестве оружия против Украины.

При этом пользователи Twitter высмеяли абсурдность этого утверждения и обвинили Бербок в лицемерии и нежелании прекратить конфликт мирным способом.

“А я думал, что начало зимы в ноябре было вполне себе нормальным явлением. Если Путин мог бы и правда это делать, он решил бы проблему климатической катастрофы. Но Бербок волнует только вооружение и санкции, а не климат и мир", - сыронизировал petermhorn.

"Вы совсем уже лишились рассудка, Бербок. Сначала вы вводите санкции против россиян, а затем говорите, что они используют энергию в качестве оружия. А теперь Путин стал колдуном, который использует холод. Не держите нас за дураков!", - написала glue free.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.