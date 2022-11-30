ВС России полностью освободили села Белогоровка и Перше Травня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные на Донецком направлении полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня, сообщили сегодня, 30 ноября, в Минобороны РФ.

Потери ВСУ составили до 50 военных, уточнили в ведомстве.

Также механизированная и танковая ротная тактические группы украинских войск предприняли попытку атаковать российские войска возле населенного пункта Новоселовское в ЛНР, но были отброшены на исходные позиции, сообщили в минобороны.

Кроме этого, украинские военные попытались продвинуться к населенным пунктам Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР, но российские войска отразили атаку, добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.