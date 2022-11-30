Более 20 предпринимателей Кузбасса в 2022 году открыли свое дело благодаря региональной программе поддержки

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 22 предпринимателя смогли в этом году открыть свой бизнес благодаря региональной программе поддержки. Они наладили выпуск продуктов, организовали производство мебели, а также открыли предприятия в сфере строительства, торговли, транспорта, и туризма. Антикризисная программа льготного микрофинансирования для начинающих бизнесменов действует с сентября 2022 года. За этом время на поддержку предпринимателей регион выделил 10,5 млн рублей.

«В современных условиях нам особенно важно обеспечить возможность развития бизнеса. Прежде всего это касается представителей малого и среднего предпринимательства, которые только собираются открыть собственное дело, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. - Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса помогает в том числе начинающим предпринимателям развивать в регионе новые направления деятельности».

Воспользоваться региональной программой поддержки могут начинающие предприниматели, зарегистрировавшие свое дело менее года назад.