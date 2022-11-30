Столтенберг заявил о решении НАТО снизить свою зависимость от Китая Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса приняли решение снизить свою зависимость от Китая и других "авторитарных режимов".

- Министры рассмотрели амбициозное военное развитие Китая, его технологический рывок и растущую гибридную и кибернетическую активность ... Мы не рассматриваем Китай как противника, мы намерены продолжать взаимодействовать с Китаем в тех сферах, где это соответствует нашим интересам, - уточнил Столтенберг во время своего выступления на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.

При этом генсек Североатлантического альянса обратил внимание на то, что НАТО будет "транслировать объединенную позицию" о конфликте на Украине. Также он добавил, что украинский кризис "должен привести к переоценке зависимости НАТО от авторитарных режимов, не в последнюю очередь - Китая".

Ранее генсек НАТО заявил, что западный военный альянс будет расширять свою зону ответственности на Азию, более активно сотрудничая с государствами региона. Столь решительные намерения он объяснил отказом Китая осудить проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.