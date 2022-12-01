Россияне смогут получить ИНН дистанционно через портал Госуслуги с 1 декабря 2022 года

Свидетельство о постановке на учет и свой ИНН вы получите в личный кабинет на Госуслугах Фото: Shutterstock

C 1 декабря 2022 года вступает в силу законотворческая инициатива, согласно которой граждане России смогут встать на налоговый учет, подав заявление через портал Госуслуг. Об этом и иных нововведениях декабря сообщил обозреватель "Комсомольской правды".

"Для этого, правда, понадобится усиленная неквалифицированная электронная подпись. Ее тоже можно оформить через Госуслуги (gosuslugi.ru/goskey). Свидетельство о постановке на учет и свой ИНН вы получите в личный кабинет на Госуслугах. Скаченный оттуда документ, как утверждается, приравнивается к копии обычного бумажного свидетельства", - говорится в сообщении.

Альтернативный способ стать на учет в налоговую дистанционно - через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС nalog.gov.ru.

Ранее сайт KP.RU разбирался в тонкостях налогообложения в 2022 году. Напомним, среди новинок января 2022 года - в стране ввели повышенный налог на доходы для тех, кто заработал за год больше 5 миллионов рублей. Подобные счастливчики будут платить не обычные 13% подоходного, а 15%. Тот же процент касается и тех, кто не является резидентом РФ более полугода.