Россияне смогут устанавливать в квартирах сауну или хамам с 1 декабря 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 декабря этого года граждане России смогут устанавливать в своих квартирах хамамы, индивидуальные мини-сауны и инфракрасные кабины. Соответствующие изменения внесены в приказ МЧС РФ с требованиями к противопожарной защите.

Стоит отметить, что речь идет о небольшом компактном оборудовании и помещении, в котором смогут проводить время не более одного-двух человек. То есть россияне смогут устанавливать готовые кабинки заводского производства, не нагружающие сильно сеть. Что касается больших бань и саун, то их оборудовать в квартирах по-прежнему не разрешается.

Напомним, с 1 декабря 2022 в России вырастут тарифы на коммунальные услуги. Взамен на вторую за год индексацию тарифов правительство страны пообещало не повышать их до 1 июля 2024 года. Как объяснили в Министерстве экономического развития РФ, индексация вызвана необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране.