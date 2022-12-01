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НовостиОбщество30 ноября 2022 21:05

В России ужесточатся ограничения в отношении иноагентов с 1 декабря 2022 года

Обозреватель "Комсомольской правды" сообщил, что иноагентам нельзя будет получать господдержку и пользоваться упрощенной системой налогообложения с 1 декабря 2022 года
Владимир РОМАНЕНКО
С 1 декабря вступает в силу ряд новых ограничений в отношении тех, кого российские власти признали иноагентами

С 1 декабря вступает в силу ряд новых ограничений в отношении тех, кого российские власти признали иноагентами

Фото: Shutterstock

В начале декабря 2022 года вступает в силу закон, который ужесточает правила налогообложения иностранных агентов в России и лиц, выполняющих функции иноагента. Об этом рассказал обозреватель "Комсомольской правды".

"С 1 декабря вступает в силу ряд новых ограничений в отношении тех, кого российские власти признали иноагентами. Среди них есть и финансовые: нельзя получать господдержку и пользоваться упрощенной системой налогообложения", - пишет корреспондент.

Помимо этого KP.RU писал, что иноагент не может стать ни учителем, ни преподавателем, ни даже воспитателем в детском саду. Такой вид деятельности им запрещается, но только в отношении если учить собрались несовершеннолетних.

Главное - иноагентом может быть признан кто угодно - россияне или иностранцы, компании или физические лица. За что можно получить эту метку:

"1. Вы имеете поддержку из-за рубежа. 2. Вы находитесь под иностранным влиянием. 3. Вы ведете политическую деятельность, которая направлена против безопасности страны. 4. Или собираете сведения о военно-технической деятельности России", - уточняли корреспонденты "Комсомольской правды".