Центробанк рекомендовал банкам провести реструктуризации кредитов заемщиков до конца 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк РФ рекомендует банкам провести реструктуризации кредитов заемщиков, а также призывает принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года. Об этом 30 ноября говорится в сообщении на сайте регулятора.

- Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31.12.2023 ...реструктурировать кредиты, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что данные реструктуризации не будут учитываться в качестве фактора, негативно влияющего на кредитную историю человека.

Напомним, Банк России заявлял, что экономика России стабилизировалась в мае-июне, при этом существенные различия в отдельных отраслях сохраняются.

Также сайт KP.RU писал, что ЦБ принял решение увеличить максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с текущих 600 тысяч рублей до 1 миллион рублей.