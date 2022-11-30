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НовостиЭкономика30 ноября 2022 16:45

Центробанк рекомендовал банкам провести реструктуризации кредитов заемщиков до конца 2023 года

При этом, данные реструктуризации не будут учитываться в качестве фактора, негативно влияющего на кредитную историю
София ГОНЧАРОВА
Центробанк рекомендовал банкам провести реструктуризации кредитов заемщиков до конца 2023 года

Центробанк рекомендовал банкам провести реструктуризации кредитов заемщиков до конца 2023 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк РФ рекомендует банкам провести реструктуризации кредитов заемщиков, а также призывает принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года. Об этом 30 ноября говорится в сообщении на сайте регулятора.

- Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31.12.2023 ...реструктурировать кредиты, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что данные реструктуризации не будут учитываться в качестве фактора, негативно влияющего на кредитную историю человека.

Напомним, Банк России заявлял, что экономика России стабилизировалась в мае-июне, при этом существенные различия в отдельных отраслях сохраняются.

Также сайт KP.RU писал, что ЦБ принял решение увеличить максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с текущих 600 тысяч рублей до 1 миллион рублей.