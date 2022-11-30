Байден готов "в крайнем случае" прибегнуть к военным средствам, чтобы Иран не получил ядерное оружие Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден готов в качестве крайней меры прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.

При этом он добавил, что пока такого не требуется.

- Президент США заявил, что в качестве крайней меры будет готов к применению военного сценария, если такая мера поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия, - сказал Малли.

Дипломат добавил, что в американском руководстве все еще отдают предпочтение дипломатии как наилучшему способу урегулирования вопроса о возможном появлении у Ирана атомного оружия.

Ранее Байден заявлял, что Штаты продолжат прилагать все возможные усилия для того, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие. В то же время глава Ирана Ибрахим Раиси заверял, что его страна не занимается разработкой ядерного оружия. Это не предусмотрено оборонной стратегией государства, отмечал он.